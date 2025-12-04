Samsung Galaxy S26 получит два процессора на релизе

Первый тизер готовящегося Exynos 2600 уже сам по себе даёт понять, что в ближайшие месяцы Snapdragon 8 Elite Gen 5, Dimensity 9500 и A19 Pro столкнутся с довольно сильным конкурентом. Однако, несмотря на уверенность, которую Samsung пытается показать в своём первом 2-нм чипе с архитектурой GAA, модели Galaxy S26 с этим процессором останутся привилегией внутреннего корейского рынка. Да, после трёх поколений флагманов Galaxy S, выходивших исключительно на Snapdragon, Samsung наконец возвращается к стратегии двойного выбора процессора, добавляя в линейку Exynos 2600. Но, как и ожидалось, даже при том что новый чип, по слухам, производится по самой передовой литографии компании, увидеть его смогут только покупатели в Южной Корее, а все остальные регионы получат версии на Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Инсайдеры отмечают, что компания Samsung просто вынуждена пойти на этот шаг, так как у Exynos 2600 имеются проблемы с безопасностью ядра, перегревом при длительных нагрузках и низким уровнем выхода годных кристаллов на производстве. Стоит отметить, что когда Samsung приступила к массовому производству Exynos 2600 на 2-нм GAA-процессе, уровень годных изделий оценивался примерно в 50%. Это оставляет компании пространство для улучшения, хотя прогресс по сравнению с 3-нм GAA оказался впечатляющим. Но всё же половина отбракованных чипов — слишком уж высокий процент, который не позволит делать чипы по разумной цене даже для личного использования.