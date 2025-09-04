Samsung Galaxy S26 получит крупный редизайн корпуса

Samsung на протяжении многих лет придерживается узнаваемого дизайна серии Galaxy S, ограничиваясь лишь небольшими доработками от поколения к поколению. Однако в следующем году компания может решиться на самый заметный внешний редизайн за всю историю линейки. В сети появились первые изображения макетов трёх будущих флагманов Galaxy S26, и именно версия Galaxy S26 Edge, судя по всему, привлечёт наибольшее внимание благодаря массивному прямоугольному блоку камер на тыльной панели. На слитом снимке все три модели стоят рядом, однако изображена только тыльная часть устройства, поэтому информации для анализа немного. Камеры расположены одинаково, но у Galaxy S26 Ultra, по слухам, количество сенсоров увеличат до пяти вместо четырёх, как у Galaxy S25 Ultra.

Интересно, что ранее ходили слухи, будто Galaxy S26 Ultra также получит выступающий прямоугольный модуль камер, как у версии Edge, но на фото этого не видно. При этом сама модель очень напоминает будущие iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max — два больших круглых выреза и намёк на серьёзное обновление фото-возможностей. Базовая модель, которая, по слухам, будет называться Galaxy S26 Pro, практически не отличается от Galaxy S25. Тем не менее инсайдеры утверждают, что Samsung сделает устройства тоньше и при этом оснастит их более ёмкими аккумуляторами, что обеспечит увеличенное время работы и более удобный хват. Будет интересно посмотреть на смартфоны на релизе — видимо, они будут очень необычными.
Смартфон POCO F7 выйдет уже через неделю …
Компания Xiaomi официально объявила, что презентация смартфона POCO F7 состоится в Индии 24 июня. Также н…
MediaTek Dimensity 9500 преставят на сутки раньше конкурента…
В сентябре MediaTek и Qualcomm представят свои флагманские мобильные чипы, которые в следующем году появя…
Samsung Galaxy S26 Edge получит улучшенную батарею…
В базе данных китайского сертификационного ведомства CQC обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy…
Не стоит покупать базовый Pixel 10 - он очень медленный…
Google наконец-то догнала конкурентов — вся линейка Pixel 10 получила современное и более быстрое хранили…
Samsung Galaxy A17 показали на рендерах …
Профильный ресурс Android Headlines опубликовал изображения и характеристики бюджетного смартфона Samsung…
OPPO K13 Turbo Pro протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования среднебюджетного смарт…
Бюджетный смартфон OPPO A5 выпустили в России …
Компания OPPO объявила о выпуске смартфона OPPO A5, который основан на 4-нанометровой однокристальной сис…
4-дюймовый смартфон Bluefox NX1 вышел за пределы Китая…
Месяц назад в Китае был представлен компактный смартфон Bluefox NX1, а сегодня новинка стала доступна для…
Обзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполненииОбзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполнении
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor