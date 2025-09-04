Samsung Galaxy S26 получит крупный редизайн корпуса

Samsung на протяжении многих лет придерживается узнаваемого дизайна серии Galaxy S, ограничиваясь лишь небольшими доработками от поколения к поколению. Однако в следующем году компания может решиться на самый заметный внешний редизайн за всю историю линейки. В сети появились первые изображения макетов трёх будущих флагманов Galaxy S26, и именно версия Galaxy S26 Edge, судя по всему, привлечёт наибольшее внимание благодаря массивному прямоугольному блоку камер на тыльной панели. На слитом снимке все три модели стоят рядом, однако изображена только тыльная часть устройства, поэтому информации для анализа немного. Камеры расположены одинаково, но у Galaxy S26 Ultra, по слухам, количество сенсоров увеличат до пяти вместо четырёх, как у Galaxy S25 Ultra.

Интересно, что ранее ходили слухи, будто Galaxy S26 Ultra также получит выступающий прямоугольный модуль камер, как у версии Edge, но на фото этого не видно. При этом сама модель очень напоминает будущие iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max — два больших круглых выреза и намёк на серьёзное обновление фото-возможностей. Базовая модель, которая, по слухам, будет называться Galaxy S26 Pro, практически не отличается от Galaxy S25. Тем не менее инсайдеры утверждают, что Samsung сделает устройства тоньше и при этом оснастит их более ёмкими аккумуляторами, что обеспечит увеличенное время работы и более удобный хват. Будет интересно посмотреть на смартфоны на релизе — видимо, они будут очень необычными.