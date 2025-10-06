Samsung Galaxy S26 получит селфи-камеру на 12 Мп

Компания Samsung редко вносит серьёзные изменения в камеры своих смартфонов, и, судя по последним данным, с серией Galaxy S26 ситуация не изменится. По слухам от надёжного источника, фронтальная камера всех трёх или четырёх моделей останется прежней — с разрешением 12 мегапикселей, как и у нескольких предыдущих поколений. Это означает, что Apple вновь окажется впереди конкурента хотя бы в одном направлении. Журналист издания WinFuture Роланд Квандт, опубликовавший сообщение в социальных сетях, заявив, что во всех версиях Galaxy S26 будет использоваться один и тот же модуль фронтальной камеры. Как он отметил, Samsung давно не делает акцента на этом элементе — последний раз компания обновляла селфи-камеру лишь при выходе серии Galaxy S23.

Тем не менее, не стоит сразу считать, что сенсор в 12 мегапикселей — это шаг назад. Такое разрешение позволяет снимать детализированные фотографии, а сама Samsung может внести незаметные для обывателя улучшения, касающиеся обработки изображений, HDR, алгоритмов шумоподавления или цветопередачи. Большинство пользователей судит о камере по числу мегапикселей, не замечая программных доработок, которые иногда оказываются гораздо важнее. Однако реальное обновление аппаратной части способно изменить качество съёмки кардинально. И если учесть, что серия Galaxy S26 будет конкурировать с iPhone 17, то преимущества последнего становятся очевидными. Вопрос только в том, как это воспримут покупатели.
