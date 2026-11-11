Samsung Galaxy S27 Ultra, S27 Pro и S27 Plus показали на фото

Популярный инсайдер Сонни Диксон поделился фотографией алюминиевых макетов линейки Samsung Galaxy S27, в которую вошли Galaxy S27 Ultra, Galaxy S27 Pro и Galaxy S27+. Судя по снимку, южнокорейский техногигант готовится заметно пересмотреть дизайн топовых устройств и разграничить флагманы по статусу.

Главные перемены ждут старшие версии — Galaxy S27 Ultra и S27 Pro. Вместо привычного оформления они получат широкий горизонтальный блок камер в верхней части корпуса. Внутри этой панели размещены два заметно выступающих объектива, а также пара дополнительных сенсоров, установленных вровень с поверхностью. Galaxy S27+ почти не будет отличаться от Galaxy S26+ с с его вертикальным блоком тройной камеры. Ранее сообщалось, что Galaxy S27 Ultra оснастят топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, Galaxy S27 Pro – Snapdragon 8 Elite Gen 6, а Galaxy S27 Plus – фирменным чипсетом Exynos 2700.