Samsung Galaxy S27 Ultra получит камеру на 200 Мп

После официального анонса флагмана Galaxy S26 Ultra и других моделей данной серии внимание постепенно переключается на будущее поколение — Galaxy S27. Однако свежая утечка касается не самих смартфонов 2027 года, а нового сенсора камеры, который разрабатывает Samsung и который в перспективе может появиться в Galaxy S27 Ultra. По информации инсайдера Digital Chat Station, Samsung работает над новым флагманским 200-мегапиксельным сенсором ISOCELL под предполагаемым названием HPA. Сообщается, что он получит крупный оптический формат 1/1.12 дюйма и может дебютировать в смартфонах в 2027 году. Также утверждается, что сенсор будет поддерживать технологию LOFIC. Прямого упоминания Galaxy S27 Ultra в утечке нет, однако логично предположить, что именно этот аппарат может стать первым носителем нового модуля.

В то же время другой известный инсайдер, Ice Universe, поделился немного иной информацией. По его словам, Galaxy S27 Ultra получит модифицированную версию HPA под названием HP6 с чуть меньшим размером — 1/1.3 дюйма. Несмотря на более компактный сенсор, ожидается, что по уровню производительности он будет сопоставим с более крупным HPA. До выхода серии Galaxy S27 остаётся примерно год, и в ближайшие месяцы наверняка появится ещё немало утечек. Но пока что это лишь предположения инсайдеров — внутри компании ещё, вероятно, не приняли окончательного решения по данному вопросу, так как до релиза модели слишком уж много времени остаётся.
