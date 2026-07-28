Samsung Galaxy S27 получит кремний-углеродную батарею

Компания Samsung сделала заметный шаг вперёд в развитии аккумуляторных технологий в своих новых складных смартфонах и уже начала говорить о дальнейшем развитии данного направления. После внедрения кремний-углеродных аккумуляторов в свежую линейку Galaxy Z компания открыто обсуждает возможность использования таких батарей в обычных флагманских смартфонах. Стоит отметить, что новые Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra и Galaxy Z Flip 8 стали первыми смартфонами Samsung с кремний-углеродными аккумуляторами. Такие батареи обладают более высокой плотностью энергии по сравнению с традиционными литий-ионными решениями.

Теперь главный вопрос заключается в том, появится ли эта технология в основной серии Galaxy S и когда это может произойти. Во время встречи с журналистами в Лондоне вице-президент подразделения Samsung Mobile Experience Мун Сон Хун ответил на вопрос о возможном использовании новых аккумуляторов в будущих смартфонах вроде Galaxy S27. По его словам, всё будет зависеть от того, насколько сильно технология сможет улучшить пользовательский опыт в каждом конкретном устройстве. При этом поклонникам флагманов Galaxy не стоит слишком сильно завышать ожидания. В отличие от многих китайских производителей смартфонов, Samsung активно работает на рынках Европы и США, где использование одиночного литий-ионного аккумулятора ёмкостью более 20 Втч (примерно 5200–5300 мАч) приводит к дополнительным требованиям сертификации и увеличению расходов на транспортировку.
Motorola выпустила смартфон Edge 70 Pro+…
Сегодня Motorola официально представила смартфон Edge 70 Pro+, который получил уже знакомые характеристик…
Дизайн Samsung Galaxy A27 полностью рассекречен …
В сети появились изображениями смартфона Samsung Galaxy A27, который еще не был представлен официально. Р…
HONOR представила смартфон X7e Plus 5G…
В июне компания HONOR представила смартфон HONOR X7e — модель с поддержкой сотовой сети 4G, экраном с час…
Смартфон Трампа оказался копией HTC U24 Pro…
Ремонтники iFixit и NBC вскрыли Trump T1 и выяснили, какой на самом деле смартфон выступил его основой. И…
Apple придумала новую схему упаковки процессора A20 Pro…
Компания Apple давно зарекомендовала себя в роли одного из лидеров в области разработки собственных проце…
Nubia Z80 Ultra признан лучшим Android-смартфоном …
Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинг лучших Android-смартфонов по версии пользователей. Лидером …
Официально: Red Magic 11S Pro готов к выходу …
Компания Red Magic объявила, что 18 мая в Китае состоится презентация смартфона Red Magic 11S Pro. По дан…
Официально: смартфон Vivo S2 готов к выходу …
Компания Vivo объявила, что в скором времени будет представлен смартфон Vivo S2. Производитель уже подтве…
Обзор realme C100i:ставка на батарею и практичностьОбзор realme C100i:ставка на батарею и практичность
Обзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжкаОбзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжка
Обзор Infinix GT 50 Pro: игровой смартфон с AMOLED 144 Гц, триггерами и необычным комплектомОбзор Infinix GT 50 Pro: игровой смартфон с AMOLED 144 Гц, триггерами и необычным комплектом
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Обзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камеройОбзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камерой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor