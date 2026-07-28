Samsung Galaxy S27 получит кремний-углеродную батарею

Теперь главный вопрос заключается в том, появится ли эта технология в основной серии Galaxy S и когда это может произойти. Во время встречи с журналистами в Лондоне вице-президент подразделения Samsung Mobile Experience Мун Сон Хун ответил на вопрос о возможном использовании новых аккумуляторов в будущих смартфонах вроде Galaxy S27. По его словам, всё будет зависеть от того, насколько сильно технология сможет улучшить пользовательский опыт в каждом конкретном устройстве. При этом поклонникам флагманов Galaxy не стоит слишком сильно завышать ожидания. В отличие от многих китайских производителей смартфонов, Samsung активно работает на рынках Европы и США, где использование одиночного литий-ионного аккумулятора ёмкостью более 20 Втч (примерно 5200–5300 мАч) приводит к дополнительным требованиям сертификации и увеличению расходов на транспортировку.