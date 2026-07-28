Samsung Galaxy S27 получит кремний-углеродную батарею

Компания Samsung сделала заметный шаг вперёд в развитии аккумуляторных технологий в своих новых складных смартфонах и уже начала говорить о дальнейшем развитии данного направления. После внедрения кремний-углеродных аккумуляторов в свежую линейку Galaxy Z компания открыто обсуждает возможность использования таких батарей в обычных флагманских смартфонах. Стоит отметить, что новые Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra и Galaxy Z Flip 8 стали первыми смартфонами Samsung с кремний-углеродными аккумуляторами. Такие батареи обладают более высокой плотностью энергии по сравнению с традиционными литий-ионными решениями.

Теперь главный вопрос заключается в том, появится ли эта технология в основной серии Galaxy S и когда это может произойти. Во время встречи с журналистами в Лондоне вице-президент подразделения Samsung Mobile Experience Мун Сон Хун ответил на вопрос о возможном использовании новых аккумуляторов в будущих смартфонах вроде Galaxy S27. По его словам, всё будет зависеть от того, насколько сильно технология сможет улучшить пользовательский опыт в каждом конкретном устройстве. При этом поклонникам флагманов Galaxy не стоит слишком сильно завышать ожидания. В отличие от многих китайских производителей смартфонов, Samsung активно работает на рынках Европы и США, где использование одиночного литий-ионного аккумулятора ёмкостью более 20 Втч (примерно 5200–5300 мАч) приводит к дополнительным требованиям сертификации и увеличению расходов на транспортировку.