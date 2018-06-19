Samsung Galaxy S9+ Lite получит аккумулятор на 3700 мАч

Китайский регулятор TENAA раскрыл характеристики и дизайн смартфона Samsung Galaxy S9+ Lite, который фигурирует под модельным номером SM-G8855. Аппарат получит 6,28 дюймовый дисплей с разрешением 2280:1080 точек против 6,2-дюймового у Samsung Galaxy S9+, двойную основную камеру на 24 и 16 Мп, фронтальную камеру на 24 Мп, неназванную восьмиядерную однокристальную платформу, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, а также сканер отпечатков пальцев. Любопытно, что в мае был выпущен смартфон Samsung Galaxy S Light Luxury.