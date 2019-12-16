Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ получили вторую бету версию One UI 2.0

Разработчики компании Samsung продолжают тестировать оболочку One UI 2.0 на своих смартфонах Galaxy S9 и Galaxy S9+.

Сейчас они выпустили вторую бета-версия операционной системы.

Обновление вышло с номером сборки ZSL2 и весит почти 300 Мб. В ней разработчики, в основном, исправили недочёты предыдущей версии системы: устранили мерцание экрана после разблокировки устройства с помощью сканера отпечатков пальцев, проблему считывания шагов в приложении S Health, перезагрузку смартфона при использовании программы AnyDesk, сбои в работе сенсора и многое другое.

Когда выйдет стабильная версия One UI 2.0 на операционной системе Android 10 пока что неизвестно.