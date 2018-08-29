Samsung Galaxy S9+ на Android 9.0 Pie засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка GFXBench обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy S9+, работающим под управлением операционной системы Android 9.0 Pie. Это довольно неожиданно, ведь пока корейский гигант не назвал дату выхода Android 9.0 Pie для своих смартфонов. Стоит заметить, что множество смартфонов Samsung еще даже не обновились до Android Oreo. Впрочем, то обстоятельство, что новая прошивка уже тестируется, вселяет надежду на релиз в ближайшие несколько месяцев.

Напомним, что представленные в конце февраля Samsung Galaxy S9 и S9+ получили 5,8- и 6,2-дюймовые безрамочные Super AMOLED-дисплеи с изогнутыми боковыми кромками и разрешением Quad HD+ (2960:1440 пикселей), топовые процессоры Qualcomm Snapdragon 845 и Exynos 9810, 64, 128 или 256 ГБ встроенной расширяемой памяти, 8 Мп фронтальную камеру, аккумуляторы 3000 и 3500 мАч, 3,5-мм аудиоразъем, порт USB Type-C, стереодинамики AKG, защиту от воды и пыли уровня IP68, а также операционную систему Android 8.0 Oreo. Младшую версию оснастили 4 ГБ ОЗУ, а старшую – 6 ГБ ОЗУ. Также Galaxy S9+ получил двойную 12+12 Мп камеру, а Galaxy S9 – одинарную на 12 Мп.