Samsung Galaxy S9 на Snapdragon 845 работает чуть быстрее версии с Exynos 9810

Компания Samsung уже давно используется в своих смартфонах процессоры Qualcomm и фирменные Exynos. Недавно появившийся в продаже флагман Galaxy S9 поставляется в вариантах как на Snapdragon 845, так и на Exynos 9810. Разумеется, обе версии не могут работать совершенно одинаково, что и доказывает следующее видео. К счастью, разница между ними совсем небольшая. Любопытно, что в прошлом году вариант на Exynos был немного быстрее версии на Snapdragon.

Напомним, что смартфоны Samsung Galaxy S9 и S9+ получили 5,8- и 6,2-дюймовые безрамочные Super AMOLED-дисплеи с изогнутыми боковыми кромками и разрешением Quad HD+ (2960:1440 пикселей), топовые процессоры Qualcomm Snapdragon 845 и Exynos 9810, 64, 128 или 256 ГБ встроенной расширяемой памяти, 8 Мп фронтальную камеру, аккумуляторы 3000 и 3500 мАч, 3,5-мм аудиоразъем, порт USB Type-C, стереодинамики AKG, защиту от воды и пыли уровня IP68, а также операционную систему Android 8.0 Oreo. Младшую версию оснастили 4 ГБ ОЗУ, а старшую – 6 ГБ ОЗУ. Также Galaxy S9+ получил двойную 12+12 Мп камеру, а Galaxy S9 – одинарную на 12 Мп.