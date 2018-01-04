Samsung Galaxy S9 на реальных фотографиях

В интернете появились якобы качественные фотографии мобильного телефона Samsung Galaxy S9, но на самом деле это скорее рендер, чем реальная фотография. Дело в том, что качество изображения просто ужасное - если бы это были реальные фотографии, то они были бы более четкими. Ведь, даже если снимать на дешевенький китайский смартфон, то качество фотографии будет выше. Да и есть мнение, что это опять китайские дизайнеры балуются - они уже не первый раз показывают настоящие смартфоны, которые потом оказываются фейками. До релиза нового смартфона осталось совсем немного времени, так что лучше перестать гадать и начать следить за новостями на нашем сайте - мы обязательно расскажем вам все самое интересное. В частности, как только устройство анонсируют - мы сразу напишем детальный разбор по продукту.