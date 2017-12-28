Samsung Galaxy S9 в чехле на фото

В последнее время слухов вокруг Samsung Galaxy S9 настолько много, что уловить суть весьма проблематично - кто-то говорит о новом железе, кто-то обещает крутой дисплей и технологии. Но, мы не будем идти по тропе слухов и посмотрим на то, что выглядит более реально - компании по производству аксессуаров уже показали на фотографиях новый смартфон в чехле. Учитывая, что такие компании продают громадное количество чехлов за год, верить их мнению все же стоит. Помимо того, слухи еще и самому производителю выгодны - он может сравнить данные и отзывы пользователей и изменить что-то важное еще до релиза. Так что, скорее всего, дизайн нового смартфона Samsung Galaxy S9 совершенно не изменится. Может начинка будет другая, камера интереснее и все в таком духе, но в плане дизайна это будет смартфон прошлого года, я уверен.