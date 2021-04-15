Samsung Galaxy Tab S7 Lite 5G показали на качественных рендерах

Наверное, за последнее время не вышло ни одного смартфона или планшета от крупного производителя, который бы не слили в сеть заранее. Так произошло и с планшетом Samsung Galaxy Tab S7 Lite 5G, который не только показали несколько раз на слитых фото, но и представили на достаточно качественных рендерах. Устройство, судя по предоставленной инсайдером информации, выглядит достаточно круто и дорого, на нем нет ничего лишнего, но, конечно, это лишь обертка. Информации о начинке тоже предостаточно, но верить ей до официального релиза все же не хочется. Так что ждем полноценной презентации нового планшета и тогда можно будет говорить сможет ли он конкурировать с iPad или не сможет. Все же это единственный конкурент на рынке, который доминирует.