Samsung Galaxy Tab S7 Lite 5G показали на качественных рендерах

Наверное, за последнее время не вышло ни одного смартфона или планшета от крупного производителя, который бы не слили в сеть заранее. Так произошло и с планшетом Samsung Galaxy Tab S7 Lite 5G, который не только показали несколько раз на слитых фото, но и представили на достаточно качественных рендерах. Устройство, судя по предоставленной инсайдером информации, выглядит достаточно круто и дорого, на нем нет ничего лишнего, но, конечно, это лишь обертка. Информации о начинке тоже предостаточно, но верить ей до официального релиза все же не хочется. Так что ждем полноценной презентации нового планшета и тогда можно будет говорить сможет ли он конкурировать с iPad или не сможет. Все же это единственный конкурент на рынке, который доминирует.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Tab S7 Lite 5G
Новости:
Nokia 3.2 получил апдейт до Android 11

HMD Global выпустила Nokia 3.2 в начале 2019 года с Android 9.0 Pie из коробки. Позже в прошлом году смар...
Стала известна цена Poco X3 Pro

В сеть утекли европейские цены о смартфоне Poco X3 Pro, который будет представлен 30 марта. Аппарат выйде...
Realme V13 показали на свежих рендерах

В последнее время абсолютно все крупные производители смартфонов плохо следят за секретностью данных о св...
ZTE Axon 30 официально представят 15 апреля

Китайская компания ZTE, которая на протяжении длительного времени пользуется повышенным спросом на локаль...
Motorola планирует выпустить смартфоны Moto G40 Fusion и Moto G60

Компания Motorola планирует выпустить смартфоны Moto G40 Fusion и Moto G60. Оба телефона будут оснащены д...
Обзор Hiper Heater mini H1. Конвекционный обогреватель с Алисой и МарусейОбзор Hiper Heater mini H1. Конвекционный обогреватель с Алисой и Марусей
Лучшие умные часы. Amazfit GTS 2 miniЛучшие умные часы. Amazfit GTS 2 mini
Обзор AORUS WATERFORCE X 280. Жидкостное охлаждение c LCD-дисплеем и креплением Intel LGA 1700Обзор AORUS WATERFORCE X 280. Жидкостное охлаждение c LCD-дисплеем и креплением Intel LGA 1700
Обзор Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse. Беспроводная мышка для работыОбзор Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse. Беспроводная мышка для работы
Обзор Yeelight Smart LED Bulb 1SE. Умная RGB-лампочка с АлисойОбзор Yeelight Smart LED Bulb 1SE. Умная RGB-лампочка с Алисой
Обзор Playme SPARK. Видеорегистратор для...
Обзор Playme SPARK. Видеорегистратор дляВ сети довольно часто появляются ролики, в которых водители такси сталкиваются с агрессией или противопра...
Western Digital выпустила твердотельные ...
Western Digital выпустила твердотельные Western Digital объявила о выпуске твердотельных накопителей серии Green SN350. Серия представлена в форм...
Redmi приняла 230 тысяч заказов на смарт...
Redmi приняла 230 тысяч заказов на смартRedmi, поддерживаемая Xiaomi, выпускает смартфоны серии Redmi K40 в Китае 25 февраля. Компания уже открыл...
Sharkoon анонсировала игровую клавиатуру...
Sharkoon анонсировала игровую клавиатуруSharkoon анонсировала механическую игровую клавиатуру SKILLER SGK30. Ее размеры: 430 (Д) х 144 (Ш) х 35 (...
Xiaomi Mi A3 обновили до Android 11...
Xiaomi Mi A3 обновили до Android 11Компания Xiaomi начала распространение «безопасного» обновления до Android 11 для смартфона Xiaomi Mi A3....
Представлены 120-Гц телевизоры Samsung Q...
Представлены 120-Гц телевизоры Samsung QКомпания Samsung представила ультратонкие телевизоры QX2, толщина которых без подставки составляет 27 мм....
Фитинги EK Quantum Torque Fitting HDC те...
Фитинги EK Quantum Torque Fitting HDC теEK анонсировала яркие фитинги серии Quantum Torque Fitting. Специальная серия Red и Blue Special Edition ...
ПК-корпус Antec NX410 получил две расцве...
ПК-корпус Antec NX410 получил две расцвеКомпания Antec представила компьютерный корпус NX410, который выйдет в черной и белой расцветках. Новинка...
Qualcomm заключила сделку с автотехнолог...
Qualcomm заключила сделку с автотехнологКомпания Veoneer, стремительно развивающаяся в области автомобильных технологий, заявляет, что только что...
Представлен вогнутый игровой монитор Vie...
Представлен вогнутый игровой монитор VieКомпания ViewSonic представила вогнутый 31,5-дюймовый монитор VX3218-PC-MHD, который предназначен для игр...
Легкие ноутбуки LG Gram с процессорами I...
Легкие ноутбуки LG Gram с процессорами IКомпания LG официально объявила, что линейка легких ноутбуков Gram поступит в продажу в Китае в феврале 2...
Xiaomi Mi MIX 4 может получить технологи...
Xiaomi Mi MIX 4 может получить технологиXiaomi уже подтвердила, что в этом году компания выпустит новый смартфон серии Mi MIX. В преддверии выпус...
Обзор Camshel Stream. Видеорегистратор для такси и служебного транспортаОбзор Camshel Stream. Видеорегистратор для такси и служебного транспорта
Обзор HARPER HB-521. Беспроводные TWS наушникиОбзор HARPER HB-521. Беспроводные TWS наушники
Обзор Acer Predator X34GS. Игровой Nano-IPS монитор 180 ГцОбзор Acer Predator X34GS. Игровой Nano-IPS монитор 180 Гц
Обзор CUBOT W03. Недорогие умные часыОбзор CUBOT W03. Недорогие умные часы
Обзор Poco M3 4/64GB. Лучший смартфон до 15000?Обзор Poco M3 4/64GB. Лучший смартфон до 15000?
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor