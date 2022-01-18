Samsung Galaxy Tab S8 представят 8 февраля

Сразу несколько источников подтвердили информацию о том, что официальный релиз планшетов серии Samsung Galaxy Tab S8 состоится 8 февраля. На днях в сеть утекли характеристики всех моделей. Samsung Galaxy Tab S8 Ultra получит 14,6-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением 2960:1848 точек, частотой обновления до 120 Гц и яркостью 420 кд/м², 8 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5, а также 128 или 512 ГБ флеш-памяти.

Samsung Galaxy S8+ приписывают 12,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2800:1752 пикселей, яркостью 420 кд/м² и кадровой частотой до 120 Гц, 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флеш-памяти. Galaxy S8 отличается 11-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 2560:1600 пикселей, яркостью 500 кд/м² и кадровой частотой 120 Гц. Все планшеты оснастят топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и сдвоенной тыльной камерой на 13 Мп и 6 Мп, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, опциональным модемом 5G , слотом для карт microSD, разъемом USB-C 3.2 Gen 1, а также аккумуляторами на 8000 мАч, 10090 мАч и 11200 мАч.