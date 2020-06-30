Samsung Galaxy Watch 3 могут выпустить уже 22 июля

Согласно последним слухам, смарт-часы Samsung Galaxy Watch 3 должны представить 5 августа на мероприятии Samsung Galaxy Unpacked 5, однако сегодня вечером в сети появилась новая информация. Утверждается, что гаджет дебютирует уже 22 июля, а продажи стартуют через несколько недель.

По предварительным данным, часы выйдут в двух версиях на 41 и 45 мм с 1,2 и 1,4-дюймовыми дисплеями, а также получат корпус из нержавеющей стали в базовой версии и из титанового сплава в топовом варианте, поворотный безель, поддержку LTE и GPS, защиту согласно степени IP68 и по американскому военному стандарту MIL-STD-810G, возможность постоянного мониторинга пульса и регистрации ЭКГ.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Watch 3
Обзоры:
Предварительный обзор Vivo Y91C 2020. Стильно и недорогоПредварительный обзор Vivo Y91C 2020. Стильно и недорого
Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A71Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A71
Обзор ZTE Blade A5 (2020) 2/32GB. Недорогой смартфонОбзор ZTE Blade A5 (2020) 2/32GB. Недорогой смартфон
Новости:
Смартфон HTC Desire 20 Pro будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 665

Компания HTC возвращается с новым смартфоном HTC Desire 20 Pro. Ожидается, что 6,4 дюймовый дисплей устро...
В 2021 году Apple выпустит гибкий iPhone

На протяжении уже нескольких лет производители со всего мира выпускают гибкие смартфоны, которые обладают...
Apple зарегистрировала девять iPhone

На просторах интернета появилась довольно интересная информация о том, что компания Apple вроде как зарег...
Обзор оперативной памяти GIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600 (GP-AR36C18S8K2HU416R)Обзор оперативной памяти GIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600 (GP-AR36C18S8K2HU416R)
Электрическая зубная щетка до 5000. Philips Sonicare 2 Series gum health HX6232/41Электрическая зубная щетка до 5000. Philips Sonicare 2 Series gum health HX6232/41
Обзор ONYX BOOX Caesar 4. Недорогой ридер с E-Ink Carta PlusОбзор ONYX BOOX Caesar 4. Недорогой ридер с E-Ink Carta Plus
Обзор Philips 325E1C. Доступный 32-дюймовый 2К-мониторОбзор Philips 325E1C. Доступный 32-дюймовый 2К-монитор
Обзор iBOX Pro 800 Smart Signature SE. Сигнатурный радар-детектор полицейских радаровОбзор iBOX Pro 800 Smart Signature SE. Сигнатурный радар-детектор полицейских радаров
Обзор Patriot Viper Gaming LED (PV160UXK...
Обзор Patriot Viper Gaming LED (PV160UXKНе секрет, что для точной и контролируемой работы сенсора в мышках важно подобрать коврик. Тестируемый се...
Sony объявила список бесплатных игр за а...
Sony объявила список бесплатных игр за аПодписчикам PlayStation Plus стали доступны две игры в апрельском дайджесте. Ими стали Uncharted 4: A Thi...
Новые ноутбуки RedmiBook получат APU AMD...
Новые ноутбуки RedmiBook получат APU AMDСетевые источники поделились очередной порцией подробностей о новых ноутбуках Redmi, выход которых ожидае...
Ford Mustang Mach-E ездит без водителя...
Ford Mustang Mach-E ездит без водителяЭра полностью умных автомобилей еще не наступила на сто процентов, но уже сейчас многие пользователи смог...
Китайцы рассекретили смартфон Honor X10 ...
Китайцы рассекретили смартфон Honor X10 Китайский регулятор TENAA рассекретил рендеры и характеристики смартфона Honor X10 5G, которому прочат зв...
Компьютерная игра Jurassic Life появится...
Компьютерная игра Jurassic Life появитсяРазработчик BUTANe объявила о том, что их проект Jurassic Life будет бесплатной игрой, которая выйдет в к...
Thermaltake анонсировала блоки питания с...
Thermaltake анонсировала блоки питания сНа Thermaltake Virtual Expo, компания Thermaltake анонсировала обновленные блоки питания серии Toughpower...
Смартфон Nokia 6.3 получит быстрый проце...
Смартфон Nokia 6.3 получит быстрый процеСетевые источники поделились подробностями о смартфоне среднего уровня Nokia 6.3, который еще не был пред...
Samsung Galaxy Note 20+ 5G засветился в ...
Samsung Galaxy Note 20+ 5G засветился в Смартфон Samsung Galaxy Note 20+ 5G засветился в базе данных Geekbench. ...
Philips Hue обновили ассортимент умных л...
Philips Hue обновили ассортимент умных лКомпания Philips обновила свой ассортимент интеллектуальных потребительских осветительных приборов, предс...
Карманный ноутбук GPD Win Max собрал $1....
Карманный ноутбук GPD Win Max собрал $1.Сегодня на краудфандинговой платформе Indiegogo стартовала кампания по сбору средств карманного игрового ...
Microsoft Surface Book 3 получит игровую...
Microsoft Surface Book 3 получит игровуюПоявились слухи относительно ноутбука Microsoft Surface Book 3, о котором длительное время не было вообще...
Обзор AEROCOOL EARL (4710562751307). Лучшее игровое кресло до 20 000Обзор AEROCOOL EARL (4710562751307). Лучшее игровое кресло до 20 000
Обзор Hoover TCP 2010 019 CAPTURE. Недорогой мешковый пылесосОбзор Hoover TCP 2010 019 CAPTURE. Недорогой мешковый пылесос
Обзор PALIT GeForce GTX 1650 KalmX. Бесшумная видеокартаОбзор PALIT GeForce GTX 1650 KalmX. Бесшумная видеокарта
Обзор Xiaomi Bluetooth Wireless Computer Speaker. Беспроводные колонки для ноутбука и ПКОбзор Xiaomi Bluetooth Wireless Computer Speaker. Беспроводные колонки для ноутбука и ПК
Обзор National NH-VC1852. Циклонный пылесосОбзор National NH-VC1852. Циклонный пылесос
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor