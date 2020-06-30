Samsung Galaxy Watch 3 могут выпустить уже 22 июля

Согласно последним слухам, смарт-часы Samsung Galaxy Watch 3 должны представить 5 августа на мероприятии Samsung Galaxy Unpacked 5, однако сегодня вечером в сети появилась новая информация. Утверждается, что гаджет дебютирует уже 22 июля, а продажи стартуют через несколько недель.

По предварительным данным, часы выйдут в двух версиях на 41 и 45 мм с 1,2 и 1,4-дюймовыми дисплеями, а также получат корпус из нержавеющей стали в базовой версии и из титанового сплава в топовом варианте, поворотный безель, поддержку LTE и GPS, защиту согласно степени IP68 и по американскому военному стандарту MIL-STD-810G, возможность постоянного мониторинга пульса и регистрации ЭКГ.