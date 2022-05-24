Samsung Galaxy Watch 4 получили Google Assistant

Пользователи умных часов Galaxy Watch 4 теперь могут начать использовать Google Assistant на своём устройстве. Помимо того, что голосовой ассистент доступен в панели приложений, вы можете вызвать помощника с помощью голосовой команды и назначить его активацию по длительному нажатию на кнопку «Домой». Кроме того, сегодняшнее обновление предлагает пользователям доступ к Google Pay, Maps и YouTube Music. Во время фирменного мероприятия Google I/O в начале этого месяца Samsung заявила, что поддержка Google Assistant появится на устройстве где-то этим летом, поэтому поддержка в итоге появится раньше, чем некоторые могли ожидать.

Патрик Шоме, исполнительный вице-президент Samsung по продуктам и софту, отметил, что Assistant обеспечит «более быстрое и естественное голосовое взаимодействие» с умными часам компании. Samsung также сообщила, что управление Spotify будет доступно через Google Assistant, а также ожидается поддержка других сторонних приложений. Приложения и сервисы Google будут оптимизированы для линейки Galaxy Watch позже в этом году. Хотя владельцы Galaxy Watch 4 могут загружать Google Assistant, официальная поддержка должна облегчить большинству людей начало использования этой функции. Этот шаг был сделан через год после того, как стало известно, что Samsung и Google сотрудничают над Wear OS. Samsung постепенно отказывается от платформы Tizen в своих носимых устройствах и в будущем будет использовать только Wear OS.