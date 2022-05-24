Samsung Galaxy Watch 4 получили Google Assistant

Патрик Шоме, исполнительный вице-президент Samsung по продуктам и софту, отметил, что Assistant обеспечит «более быстрое и естественное голосовое взаимодействие» с умными часам компании. Samsung также сообщила, что управление Spotify будет доступно через Google Assistant, а также ожидается поддержка других сторонних приложений. Приложения и сервисы Google будут оптимизированы для линейки Galaxy Watch позже в этом году. Хотя владельцы Galaxy Watch 4 могут загружать Google Assistant, официальная поддержка должна облегчить большинству людей начало использования этой функции. Этот шаг был сделан через год после того, как стало известно, что Samsung и Google сотрудничают над Wear OS. Samsung постепенно отказывается от платформы Tizen в своих носимых устройствах и в будущем будет использовать только Wear OS.