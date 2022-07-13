Samsung Galaxy Watch 4 получили крупный апдейт прошивки

Для тех, кому интересно, новая Wear OS 3.5 содержит ряд обновлений для улучшения общего опыта. Прежде всего, клавиатура теперь поддерживает полную раскладку QWERTY, а также поддерживает жесты. В дополнение к этому Samsung также упомянула о поддержке сотовой связи с двумя SIM-картами. Вы также получаете новый раздел «Избранное», чтобы вы могли упорядочивать циферблаты на своих умных часах. Samsung также отметила несколько улучшений общей доступности Galaxy Watch 4. Об этом сообщает компания. Так что мы уверены, что хотя Samsung до сих пор не сообщил нам точную дату выпуска One UI 4.5, можно с уверенностью сказать, что вы можете получить обновление где-то в августе. Обновление все еще находится в стадии закрытого бета-тестирования, поэтому вам придется подождать, прежде чем вы сможете его установить.