Samsung Galaxy Watch 4 получили крупный апдейт прошивки

Samsung уже некоторое время занимается тестированием следующего крупного обновления для серии Galaxy Watch 4, а теперь южнокорейская компания наконец подтвердила, когда апдейт One UI 4.5 станет доступен для всех. В компании официально заявили, что One UI 4.5 будет построен на основе Wear OS 3.5 и появится на Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic в третьем квартале 2022 года. Это означает, что обновление должно быть доступно до конца сентября. К сожалению, Samsung не назвала конкретное время, но мы предполагаем, что это будет август, учитывая, что серия Galaxy Watch 5 должна появиться в середине августа и, скорее всего, уже будет иметь последнее обновление. Поэтому можно с уверенностью сказать, что Galaxy Watch 4 также получит обновление Wear OS 3.5 в то же время.

Для тех, кому интересно, новая Wear OS 3.5 содержит ряд обновлений для улучшения общего опыта. Прежде всего, клавиатура теперь поддерживает полную раскладку QWERTY, а также поддерживает жесты. В дополнение к этому Samsung также упомянула о поддержке сотовой связи с двумя SIM-картами. Вы также получаете новый раздел «Избранное», чтобы вы могли упорядочивать циферблаты на своих умных часах. Samsung также отметила несколько улучшений общей доступности Galaxy Watch 4. Об этом сообщает компания. Так что мы уверены, что хотя Samsung до сих пор не сообщил нам точную дату выпуска One UI 4.5, можно с уверенностью сказать, что вы можете получить обновление где-то в августе. Обновление все еще находится в стадии закрытого бета-тестирования, поэтому вам придется подождать, прежде чем вы сможете его установить.