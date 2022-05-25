Samsung Galaxy Watch 4 получит поддержку Google Assistant

Google объявила о выпуске обновления для умных часов Samsung Galaxy Watch 4. Samsung подтверждает, что Google Assistant появится на часах. После установки через Play Store он позволяет вам отвечать на текстовые сообщения голосом и запускать поиск. Как и на любом другом совместимом устройстве, он активируется фразой «Привет, Google». Galaxy Watch 4 станет намного актуальным благодаря доступному Google Assistant.

Google Assistant будет доступен в 10 странах, включая Австралию, Канаду, Францию, Германию, Ирландию, Японию, Тайвань, Корею, Великобританию и США. Он также будет поддерживать 12 языков, включая датский, английский (американский, канадский, британский, австралийский, ирландский), японский, корейский, испанский, французский (канадский, французский) и тайваньский.
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