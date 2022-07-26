Samsung Galaxy Watch 4 успешно прошли медицинские испытания

Нельзя отрицать, что умные часы прошли долгий путь. Однако вы должны понимать, что они по-прежнему не являются полной заменой других устройств, таких как инструменты мониторинга здоровья и особенно инструменты медицинского мониторинга здоровья. Прошло некоторое время с тех пор, как умные часы начали предлагать датчики SpO2, но каждый раз, когда мы видим, что умные часы поставляются с такими датчиками, нам сообщают, что датчики на этих часах не являются фактической заменой инструментов или датчиков медицинского уровня, которые используются. в медицинской промышленности. Теперь последний отчет показывает, что Galaxy Watch 4 может стать действительно полезным инструментом в этом направлении.

Согласно отчету инсайдера, Galaxy Watch 4 могут стать важным инструментом для точного измерения СОАС (обструктивного апноэ во сне), показывает исследование, проведенное Медицинским центром Samsung и Samsung Electronics. Исследование было опубликовано в медицинском журнале «Sleep Health» Национального фонда сна. В нем приняли участие 97 взрослых с нарушениями сна, и был сделан вывод, что Galaxy Watch 4 потенциально могут помочь преодолеть высокую стоимость, связанную с традиционными инструментами, которые используются для измерения. Galaxy Watch 4 оснащен модулем отражательного пульсоксиметра, который остается в контакте с кожей пользователя, когда он носит часы. Датчик SpO2 также оснащен восемью фотодиодами, которые улавливают отраженный свет и улавливают сигналы PPG с частотой дискретизации 25 Гц.