Samsung Galaxy Watch 5 окажутся дешевле Watch 4

Сетевые источники поделились информацией о ценах на умные часы Galaxy Watch 5, которые еще не были представлены официально. Итак, 40-мм Galaxy Watch 5 BT будут стоить 260 евро, а 44-мм Galaxy Watch 5 BT – 287 евро. Речь идет о версиях без модема LTE. Напомним, что еще актуальные Galaxy Watch 4 вышли в Европе с ценами 270 и 300 евро соответственно. За Galaxy Watch 5 Pro, как утверждается, попросят 430 евро, а вариант с LTE – 480 евро.

По предварительным данным, Galaxy Watch 5 получат поддержку 10-Вт беспроводной зарядки 10 Вт, поддержку Bluetooth и Wi-Fi в двух диапазонах, модуль NFC, а также датчики для измерения температуры тела пользователя и частоты сердечных сокращений.
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