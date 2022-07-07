Samsung Galaxy Watch 5 показали на рендерах до релиза

Для тех, кто следит за новостями, мы все знаем, что Samsung готовится выпустить ряд новых устройств в следующем месяце на своем фирменном мероприятии. Мы уже знаем, что получим доступ к Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4, а также, возможно, к новой версии Galaxy Buds, но многие, возможно, упустили из виду, что компания также собирается выпустить новые модели Galaxy Watch 5, и сегодня мы впервые познакомимся с обеими моделями будущих умных часов от Samsung. Утечка исходит не от кого иного, как от Эвана Бласса, который поделился 3D-рендерами грядущих Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 5 Pro. Рендеринг, конечно, 3D, что дает вам вид умных часов со всех сторон.

Вы можете увидеть более дорогой и формальный вариант, известный как Galaxy Watch 5 Pro, он очень похож на классический вариант Galaxy Watch 4 прошлого года. Вариант Pro будет предлагаться в черном или сером титановом корпусе. Вы можете получить его с LTE или без LTE, если вам нужна автономная сотовая связь. С другой стороны, у нас есть обычные Watch 5, которые очень похожи на Galaxy Watch 4 или Galaxy Watch Active, которые когда-то были популярны. Эта модель также поставляется либо с LTE, либо только с Bluetooth, и будет доступна в двух размерах корпуса, а также в других цветовых вариантах. Все варианты часов будут работать под управлением Wear OS 3.5 поверх One UI Watch 4.5. Бласс упомянул, что помимо этих часов мы также получим Galaxy Buds Pro и, конечно же, складные устройства. Благо, гадать осталось не очень долго.