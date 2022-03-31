Samsung Galaxy Watch 5 получат ёмкую батарею

Сетевые источники поделились подробностями о смарт-часах Samsung Galaxy Watch 5, которые еще не были представлены официально. Утверждается, что 44-мм модель получит аккумулятор ёмкостью 397 мАч, в то время как Galaxy Watch 4 оснащаются батареей на 361 мАч. Ранее стало известно, что 40-мм Galaxy Watch 5 получат АБК на 276 мАч против 247 мАч у нынешнего поколения. Насколько более ёмкие элементы питания увеличат автономность, другой вопрос, ведь на неё влияют сразу несколько параметров. Также недавно сообщалось, что Samsung Galaxy Watch 5 получат датчик температуры тела. Официальный анонс нового поколения ожидается во второй половине года.