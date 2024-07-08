Samsung Galaxy Watch 7 получат умный датчик нового поколения

До презентации Samsung Galaxy Unpacked осталось всего два дня, и компания Samsung использует это время для того, чтобы обратить внимание на одну из особенностей предстоящей серии умных часов Galaxy Watch. Речь идёт о неком передовом датчике BioActive, который, по мнению специалистов, позволит компании вырваться вперёд в этом сегменте рынка носимой электроники. Дело в том, что этот датчик будет обеспечивать более точные измерения показателей здоровья человека по сравнению с оригинальной версией датчика, используемой в текущей серии Galaxy Watch6. В результате интеграция более продвинутой версии BioActive позволит реализовать функции так называемой «превентивной медицины».

Это сценарий, когда устройство оценивает состояние здоровья человека и заранее сообщает ему о том, что нужно обратиться к врачу за рекомендациями или лечением. То есть эта рекомендация будет представлена ещё до того, как у человека начнутся проблемы со здоровьем. На базе этой технологии реализована функция Advanced Glycation End Products — это показатель метаболического здоровья и биологического старения, который зависит от образа жизни и пищевых привычек человека. Этот показатель будет использоваться для отслеживания улучшений в физической форме пользователя по мере изменения режима занятий спортом и не только. Другие функции Samsung пока что держит в секрете, но это лишь дело времени. Интересно, как это всё будет работать в конечном итоге в реальной жизни.
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