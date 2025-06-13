Samsung Galaxy Watch 8 показали на рендере

Профильное издание Android Headlines опубликовало первые изображения умных часов Samsung Galaxy Watch 8, Galaxy Watch 8 Classic и Galaxy Watch Ultra 2025, официальный релиз которых ожидается в ближайшее время. Судя по рендеру, базовая модель получит более квадратный дизайн в сравнении с предшественником. Что касается размеров, то она выйдет в версиях на 40 мм и 44 мм. Старшие модели очень похожи, но Galaxy Watch 8 Classic имеет более толстый вращающийся безель. Также эта модель сможет похвастаться наличием кнопки Quick, которая появилась в прошлогодних Galaxy Watch Ultra. Также отметим синюю расцветку Ultra-модели и синий ремешок Marine. Технические характеристики грядущих новинок пока не раскрываются.

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