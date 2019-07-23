Samsung Galaxy Watch Active 2 получит сенсорный корпус

Samsung Galaxy Watch Active 2 будет иметь сенсорный корпус для навигации по меню, в отличие от физического поворота. Край чувствителен к прикосновению, что означает, что корпус фактически становится вращающимся кольцом. Есть несколько вариантов часов, можно выбрать между 44 или 40 мм. Также новинкой является то, что он имеет Bluetooth 5, и 8-точечный датчик для измерения частоты сердечных сокращений и поддерживает ЭКГ.

Экран имеет размер 1,4 или 1,2 дюйма и представляет собой AMOLED-дисплей с разрешением 360х360 пикселей. Используется тот же Exynos 8110, в сочетании с 768 МБ оперативной памяти для обычной версии и 1,5 ГБ для версии с 4G. Также доступно 4 ГБ памяти.

Версия без 4G изготавливается из алюминия или стали, а версия с 4G - только со стальным корпусом. Все модели доступны в черном или серебристом цвете. Алюминиевая версия также может быть цвета розового золота, а стальная версия - обычного золота.