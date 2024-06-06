Samsung Galaxy Watch FE

Если вы следите за новостями из интернета, то знаете, что за последние дни на просторах интернета появилось даже слишком много утечек информации о будущих умных часах под названием Samsung Galaxy Watch FE. Обычно это говорит о том, что официальное мероприятие с релизом нового продукта состоится в самое ближайшее время, так как компания отправляет устройство на тесты, отправляет чертежи производителям аксессуаров и многое другое. А сегодня появилась официальная информация о том, что столь обсуждаемое на просторах интернета устройство будет представлено уже июле — вместе с другими умными часами Galaxy Watch7 и Galaxy Watch Ultra.

Собственно, дело в том, что сама компания Samsung по чистой случайности подтвердила существование часов Watch FE, предложив интересную акцию в Бельгии на своём официальном сайте. Так указано, что если купить смартфон Galaxy S24, S24+ или S24 Ultra до 30 июня с подпиской от Orange или VOO (местные операторы связи, которые нас не особо интересуют), пользователь получит в подарок Galaxy Watch FE совершенно бесплатно. При этом сами часы пока что никто официально не анонсировал, так что многие пользователи были сильно удивлены подобным новостям. С другой стороны, новости про данные умные часы ходят по интернету уже достаточно длительное время, так что фанаты, которые действительно интересуются этим производителем и его продукцией, давно ждали официальный анонс. Теперь осталось просто дождаться презентацию и посмотреть, что умеют эти часы.