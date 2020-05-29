Samsung Galaxy Watch готовятся к релизу

Длительное время на просторах интернета обсуждали новости о выходе умных часов Samsung Galaxy Watch, которые вроде как должны получить различные новые функции и возможности. К сожалению, пока что у нас есть изображения новинки исключительно от инсайдеров, тогда как каких-либо официальных изображений пока что никто не показал. Также стоит отметить, что производитель уже сейчас отправил новинку Samsung Galaxy Watch на получение наличных разрешений и сертификатов, а обычно такие действия происходят прямо перед официальным анонсом и релизом устройства. Это значит, что если вы давно хотели себе умные часы, то стоит подождать запуска этой новинки, а потом уже заказывать себе какое-то устройства. Вдруг покажут что-то очень классное.