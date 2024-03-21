Samsung Galaxy Watch получат дисплей microLED в 2025 году

Например, если верить информации инсайдеров, новые умные часы Apple Watch Ultra должны были получить дисплей формата microLED, но у компании не вышло реализовать технологию нужного уровня и наладить производство. Учитывая, что компания с буквально триллионами долларов в виде капитализации потерпела неудачу в этом направлении, Samsung также может в итоге отказаться от дорогостоящей затеи. Даже сейчас инсайдеры уверенно сообщают о том, что Samsung имеет небольшие проблемы с производством — снижение стоимости microLED-дисплеев пока что является невыполнимой задачей. Специалисты считают, что один такой дисплей стоит примерно 150 долларов, что делает его в четыре-пять раз дороже, чем OLED-панели в текущем поколении Apple Watch Ultra. Это существенная разница в стоимости дисплея.