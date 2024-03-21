Samsung Galaxy Watch получат дисплей microLED в 2025 году

Компания Samsung продолжает делать успехи в области технологии microLED, но на данный момент компания ограничивает использование данных передовых дисплеев своими огромными телевизорами, которые стоят небольшое состояние. Но, по новым слухам, корейский гигант планирует применить ту же технологию в своих новых умных часах Galaxy Watch, которые должны поступить в продажу уже в 2025 году. К сожалению, это достаточно трудный и дорогостоящий процесс, так что далеко не факт, что производитель в итоге примет решение выпускать устройство в продажу — компания Apple, для примера, в конечном итоге отказалась от этой затеи и перешла на более массовые версии дисплеев.

Например, если верить информации инсайдеров, новые умные часы Apple Watch Ultra должны были получить дисплей формата microLED, но у компании не вышло реализовать технологию нужного уровня и наладить производство. Учитывая, что компания с буквально триллионами долларов в виде капитализации потерпела неудачу в этом направлении, Samsung также может в итоге отказаться от дорогостоящей затеи. Даже сейчас инсайдеры уверенно сообщают о том, что Samsung имеет небольшие проблемы с производством — снижение стоимости microLED-дисплеев пока что является невыполнимой задачей. Специалисты считают, что один такой дисплей стоит примерно 150 долларов, что делает его в четыре-пять раз дороже, чем OLED-панели в текущем поколении Apple Watch Ultra. Это существенная разница в стоимости дисплея.