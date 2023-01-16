Samsung Galaxy Watch получат microLED уже в этом году

На рынке умных часов на текущий момент имеется явный фаворит, который обладает просто безумной долей в сегменте — речь о компании Apple. Она настолько поработила данный сегмент электроники, что в конечном итоге продаёт до 90% от всех устройств в сегменте умных часов, что, безусловно, не очень подходит конкурентам, которые тоже работают в этом направлении. И чтобы вытеснить потенциального конкурента с пьедестала, в компании Samsung приняли решение создать Samsung Galaxy Watch нового поколения с дисплеем на основе технологии microLED — за счёт этого пользователь получит достаточно качественное изображение и возможность существенно экономить энергию в определённых ситуациях, что не может не радовать на самом деле.

При этом основное преимущество Samsung Galaxy Watch нового поколения будет заключаться в том, что у Apple дисплей на базе microLED появится только в 2025 году или даже позже, тогда как Samsung Galaxy Watch могут появиться в продаже до конца этого года. Соответственно, у производителя будет целых два года на то, чтобы предоставлять потенциальным клиентам бонус, которого нет у главного оппонента по рынку. Это очень даже важный момент с учётом того, что некоторые пользователи на самом деле очень хотят новый дисплей — у него очень много мелких бонусов вроде высокой яркости. Будем надеяться, что Samsung Galaxy Watch получит достаточно хороший дисплей и что это будет не единственный бонус производителя в новом поколении умных часов.
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