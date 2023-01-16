Samsung Galaxy Watch получат microLED уже в этом году

При этом основное преимущество Samsung Galaxy Watch нового поколения будет заключаться в том, что у Apple дисплей на базе microLED появится только в 2025 году или даже позже, тогда как Samsung Galaxy Watch могут появиться в продаже до конца этого года. Соответственно, у производителя будет целых два года на то, чтобы предоставлять потенциальным клиентам бонус, которого нет у главного оппонента по рынку. Это очень даже важный момент с учётом того, что некоторые пользователи на самом деле очень хотят новый дисплей — у него очень много мелких бонусов вроде высокой яркости. Будем надеяться, что Samsung Galaxy Watch получит достаточно хороший дисплей и что это будет не единственный бонус производителя в новом поколении умных часов.