Samsung Galaxy Watch превратили в ключи для автомобиля

Прощание с физическими ключами от автомобилей продолжается, и теперь к этой тенденции присоединилась китайская компания BYD. Она стала первым автопроизводителем в Китае, официально интегрировавшим умные часы Samsung Galaxy Watch в систему бесключевого доступа к автомобилю — теперь владельцы электрокаров BYD могут использовать свои смарт-часы в качестве NFC-ключа, просто поднеся их к двери машины. Система работает через технологию NFC — ту же, что используется для бесконтактной оплаты. Устройства обмениваются данными на очень коротком расстоянии (всего несколько сантиметров), и для открытия машины достаточно на секунду поднести Galaxy Watch к определённой зоне на двери. BYD утверждает, что процесс занимает всего около одной секунды и это абсолютно безопасно.

Правда, поддерживаются не все модели часов. Совместимость обеспечена только для новейших устройств Samsung, включая Galaxy Watch7, Watch8, Watch8 Classic и защищёнными Galaxy Watch Ultra. Более того, система поддерживает совместное использование ключа — вы можете безопасно передать его члену семьи или другу. Хотя BYD и стала первой китайской компанией, внедрившей такую интеграцию с Galaxy Watch, она вовсе не единственный игрок на этом поле. Например, Apple предлагает функцию CarKey для iPhone и Apple Watch, которую уже поддерживают бренды вроде BMW, Hyundai и Kia. Общее направление у всех одно — сделать доступ к автомобилю таким же простым, как проверка уведомлений на запястье.
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