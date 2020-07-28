Samsung Galaxy Watch3 показали до релиза

В последнее время практически ни одна компания не смогла показать свой продукт и удивить аудиторию, ведь на рынке электроники буквально любой гаджет сливают до официального анонса. Это же произошло и с часами Samsung Galaxy Watch3, которые уже показали в интернете на качественных изображениях. Вероятно, производитель не смог сохранить устройство в секрете или же просто слив произошел из-за скоро анонса. Но в любом случае устройство уже засветилось в сети, данные о характеристиках гаджета тоже имеются, а значит, можно примерно оценить продукт. Будем надеяться, что компания сделает упор на доступность, чтобы гаджет мог конкурировать с умными часами от компании Apple. Пока что об этом никакой информации нет, но мы подождем.