Samsung Galaxy Watch4 Classic слили в сеть

Умные часы Galaxy Watch4 Classic — одна из новых моделей Galaxy Watch, которые будут анонсированы на мероприятии Galaxy Unpacked на следующей неделе. И хотя на протяжении длительного времени в сети появлялись различные утечки информации о данном продукте, сегодня в сети появился полный список характеристик новых умных часов, которые, как оказалось, обладают ровно теми же возможностями, про которые говорили инсайдеры. Модель Galaxy Watch4 Classic с диаметром 46 мм будет иметь 1,36-дюймовый дисплей с разрешением 450 x 450 и плотностью 330 пикселей на дюйм. Данная панель с постоянно включенным дисплеем Super AMOLED будет защищена листом нового прочного стекла Corning Gorilla Glass DX. Также часы имеют сертификат IP68, водонепроницаемость 5 атм и сертификат военного стандарта США MID STD 810G.

Часы работают от процессора Exynos W920 с 1,5 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти. Как и ожидалось, устройство будет работать под управлением Wear OS с One UI Watch 3.5. В спецификации указано, что часы будут поставляться с Play Store, Google Maps, Google Pay и Samsung Pay, Google Assistant, Bixby и YouTube Music. Владельцы телефонов Galaxy будут автоматически устанавливать приложения для смартфонов на часы. Кроме того, Galaxy Watch4 Classic будет иметь Bluetooth 5.0, NFC, двухдиапазонный Wi-Fi, GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Gallileo, акселерометр, гироскоп и барометр. Существует также Health Sensor 3, который объединяет в себе датчик PPG, датчик ЭКГ и датчик BIA (анализ импеданса тела). Стоимость не назвали.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Watch4 Classic
Meizu анонсирует 31 мая в Китае Meizu Wa...
Meizu анонсирует 31 мая в Китае Meizu Watch. Перед запуском китайский производитель подтвердил некоторые ...
Amazfit проводит акцию Zepp Health weeks...
В июне этого года компания организует мероприятие под названием - Zepp Health weeks. Целый месяц вы сможе...
Смарт-часы Meizu Watch оценены в $235...
Компания Meizu пополнила ассортимент смарт-часов моделью Meizu Watch, которая уже завтра появится в прода...
OPPO Watch 2 представили официально...
Как и было запланировано, OPPO официально представила серию умных часов OPPO Watch 2 в Китае. Модельный р...
Представлены защищенные смарт-часы Imoo ...
Компания Imoo пополнила ассортимент умных часов моделью Watch Phone Z1, которая может похвастаться корпус...
Google выпустила обновленный Play Store ...
Google выпустила обновленный Play Store для Wear OS 3.0. По словам разработчиков, Wear OS 3.0 должна стат...
Amazfit готовит умные наушники и часы...
У Huami завтра должно пройти мероприятие в Китае, и производитель подтвердил, что анонсирует новую операц...
Умные часы Oppo Watch 2 представят с чип...
Oppo выпускает новое поколение умных часов Oppo Watch 2 в Китае. ...
Обзор Amazfit GTS 2e. Среднебюджетные часы с AMOLED дисплеемОбзор Amazfit GTS 2e. Среднебюджетные часы с AMOLED дисплеем
Лучшие детские умные часы. Jet Kid StarЛучшие детские умные часы. Jet Kid Star
Обзор Amazfit T-Rex Pro. Улучшение защиты и автономности, оксиметр и барометрОбзор Amazfit T-Rex Pro. Улучшение защиты и автономности, оксиметр и барометр
Обзор Amazfit Bip S Lite. Оптимальные умные часы по цене Смарт-браслетаОбзор Amazfit Bip S Lite. Оптимальные умные часы по цене Смарт-браслета
Обзор Mibro Air. Недорогие умные часы с круглым дисплеемОбзор Mibro Air. Недорогие умные часы с круглым дисплеем
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor