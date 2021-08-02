Samsung Galaxy Watch4 Classic слили в сеть

Умные часы Galaxy Watch4 Classic — одна из новых моделей Galaxy Watch, которые будут анонсированы на мероприятии Galaxy Unpacked на следующей неделе. И хотя на протяжении длительного времени в сети появлялись различные утечки информации о данном продукте, сегодня в сети появился полный список характеристик новых умных часов, которые, как оказалось, обладают ровно теми же возможностями, про которые говорили инсайдеры. Модель Galaxy Watch4 Classic с диаметром 46 мм будет иметь 1,36-дюймовый дисплей с разрешением 450 x 450 и плотностью 330 пикселей на дюйм. Данная панель с постоянно включенным дисплеем Super AMOLED будет защищена листом нового прочного стекла Corning Gorilla Glass DX. Также часы имеют сертификат IP68, водонепроницаемость 5 атм и сертификат военного стандарта США MID STD 810G.

Часы работают от процессора Exynos W920 с 1,5 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти. Как и ожидалось, устройство будет работать под управлением Wear OS с One UI Watch 3.5. В спецификации указано, что часы будут поставляться с Play Store, Google Maps, Google Pay и Samsung Pay, Google Assistant, Bixby и YouTube Music. Владельцы телефонов Galaxy будут автоматически устанавливать приложения для смартфонов на часы. Кроме того, Galaxy Watch4 Classic будет иметь Bluetooth 5.0, NFC, двухдиапазонный Wi-Fi, GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Gallileo, акселерометр, гироскоп и барометр. Существует также Health Sensor 3, который объединяет в себе датчик PPG, датчик ЭКГ и датчик BIA (анализ импеданса тела). Стоимость не назвали.