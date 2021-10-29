Samsung Galaxy Watch4 LTE c поддержкой eSIM поступили в продажу

Samsung объявила о старте продаж Galaxy Watch4 Classic и Galaxy Watch4 с поддержкой LTE. Благодаря функциональности eSim пользователи смогут совершать звонки и принимать сообщения, а также слушать музыку, оплачивать покупки, использовать приложения для навигации и другие сервисы даже без подключения к смартфону и WiFi.

Возможность использовать Samsung Galaxy Watch4 LTE, чтобы оставаться на связи с друзьями и близкими, особенно пригодится спортсменам и всем, кто придерживается активного образа жизни: с Galaxy Watch4 LTE получится ответить на звонок или прочитать сообщение во время тренировки или пробежки, даже если не взяли с собой смартфон. Меломаны смогут слушать музыку с помощью адаптированного для носимого форм-фактора приложения Spotify: 16 ГБ встроенной памяти достаточно для того, чтобы загрузить все любимые альбомы, а поддержка LTE позволяет также стримить новые треки. При этом благодаря интуитивно понятному интерфейсу One UI Watch сервисом легко управлять прямо с запястья. Путешественникам будет удобно следить за маршрутом на 1,2- или 1,4-дюймовом экране гаджета. А с платежными сервисами Samsung Pay и Google Pay даже оплачивать покупки можно просто приложив Galaxy Watch4 LTE к терминалу: не нужно носить с собой ни банковскую карту, ни смартфон.

Чтобы получить доступ к функциям виртуальной SIM-карты на устройствах серии Galaxy Watch4 LTE, ее требуется активировать в приложении Galaxy Wearable, используя смартфон под управлением Android 6.0 и выше и с ОЗУ объемом 1,5 ГБ и больше. Процесс предельно прост и занимает всего несколько минут.

Galaxy Watch4 — первые гаджеты на платформе Wear OS, созданной Samsung совместно с Google, и оболочкой One UI Watch с самым интуитивно понятным интерфейсом в истории Samsung. Galaxy Watch4 оснащены инновационным датчиком BioActive от Samsung, который объединил в себе сразу 3 сенсора, измеряющих пульс, ЭКГ и биоимпедансный анализ. Используя эту информацию, носимые устройства позволяют контролировать уровень артериального давления, выявлять мерцательную аритмию, измерять насыщение крови кислородом и даже определять состав тела — например, количество мышц, жира и воды в организме. За 15 секунд сенсор способен зафиксировать 2400 единиц данных. Модель предоставляет усовершенствованный мониторинг качества сна, а также функции распознавания храпа. Аккумулятор Galaxy Watch4 обеспечивает до 40 часов автономной работы. Этого достаточно для того, чтобы не заряжать гаджет каждую ночь.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Watch4 LTE
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