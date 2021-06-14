Samsung Galaxy Watch4 получат модуль NFC

В базе данных американского регулятора FCC обнаружились сведения о смарт-часах Samsung Galaxy Watch4, которые еще не были представлены официально. Итак, подтверждается существование двух версий: SM-R880 и SM-885U с Wi-Fi и модемом LTE соответственно. Часы получат двухдиапазонный модуль Wi-Fi, модули NFC, GNSS и Bluetooth, функцию воспроизведения аудио из флеш-памяти часов, поддержку беспроводной зарядку на 5 Вт и предустановленную ОС Wear OS с фирменной надстройкой OneUI. Ранее сообщалось, что Galaxy Watch4 выйдут с корпусами размером 42 и 46 мм, а Watch Active4 – 40 и 42 мм. Официальная презентация гаджетов ожидается 3 августа.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Watch4
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