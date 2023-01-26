Samsung Galaxy Watch4 получили очень важную функцию

Впрочем, сама идея, безусловно, не нова — многие производители зеркальных фотоаппаратов и беззеркальных аналогов давно используют функции беспроводной сети для того, чтобы позволить пользователю делать снимки удалённо. Например, есть специальные устройства для того, чтобы по нажатию на кнопку фотоаппарат делал снимок, да и специальные приложения для смартфона тоже имеются и пользуются достаточно внушительным спросом у пользователей. Теперь и Samsung Galaxy Watch4 предоставляют эту же функцию, только для смартфонов, и на самом деле технология крайне удобная. Только вот далеко не все из нас занимаются мобильной фотографией, да и делать снимки удалённо нужно ещё меньшему количеству пользователей. Но это уже другой вопрос.