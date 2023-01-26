Samsung Galaxy Watch4 получили очень важную функцию

Многие пользователи используют умные часы не только для того, чтобы получать уведомления из социальных сетей и наслаждаться красивыми циферблатами, но и для более продвинутых функций. Например, которые умные носимые гаджеты позволяют удалённо управлять функциями смартфона — аналогичная возможность появилась на умных часах Samsung Galaxy Watch4 вместе с последним апдейтом операционной системы. Теперь пользователь имеет возможность совершенно спокойно управлять зумом своего смартфона и делать снимки прямо с дисплея умных часов без необходимости взаимодействовать непосредственно со своим гаджетом. Это очень удобно в случае, если вы занимаетесь мобильной фотографией и хотите получать более качественный контент.

Впрочем, сама идея, безусловно, не нова — многие производители зеркальных фотоаппаратов и беззеркальных аналогов давно используют функции беспроводной сети для того, чтобы позволить пользователю делать снимки удалённо. Например, есть специальные устройства для того, чтобы по нажатию на кнопку фотоаппарат делал снимок, да и специальные приложения для смартфона тоже имеются и пользуются достаточно внушительным спросом у пользователей. Теперь и Samsung Galaxy Watch4 предоставляют эту же функцию, только для смартфонов, и на самом деле технология крайне удобная. Только вот далеко не все из нас занимаются мобильной фотографией, да и делать снимки удалённо нужно ещё меньшему количеству пользователей. Но это уже другой вопрос.
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