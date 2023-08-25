Samsung Galaxy Watch6 Classic Astro Edition оценены в $545

Компания Samsung пополнила ассортимент умных часов моделью Galaxy Watch6 Classic Astro Edition. Новинка доступна только в варианте на 47 мм с «астробезелем», который выделяется изображениями созвездий, звезд и небесных тел. От обычной версии данное издание отличается более богатым комплектом поставки, эксклюзивным циферблатом и различными дополнительными элементами. Цена часов составляет 545 долларов.

Напомним, что сами часы оснащаются 1,5-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 480:480 пикселей и полноцветным режимом Always On Display, аккумулятором ёмкостью 425 мАч, процессором Samsung Exynos W930, 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ флеш-памяти, ОС Wear OS 4, поддержкой Bluetooth 5.3, Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц) и NFC, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, вращающимся безелем, а также защитой от воды (5АТМ и IP68).