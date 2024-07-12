Samsung Galaxy Watch7 оценили в 26 тысяч рублей

Отечественный оператор МТС начал принимать предзаказы на умные часы Samsung Galaxy Watch7 LTE, которые оценены в 26000 и 28500 рублей за версии на 40 мм и 44 мм.

Напомним, что часы оснащаются 1,5- и 1,3-дюймовыми Super AMOLED-дисплеями с разрешением 480:480 пикселей и 432:432 пикселя соответственно, 100 режимами тренировок, отслеживанием апноэ сна, мониторингом сердечного ритма и артериального давления, фирменным 3-нм процессором Exynos W1000, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, аккумуляторами ёмкостью 425 мАч и 300 мАч соответственно, поддержкой Bluetooth 5.3 и Wi-Fi, модулями NFC и GPS, модемом сотовых сетей LTE, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями 5ATM и IP68, а также прочностью по стандарту MIL-STD-810H.
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