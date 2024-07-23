Samsung Galaxy Wide7 засветился в Google Play Console

В базе Google Play Console обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy Wide7, который еще не был представлен официально. Сообщается о наличии 6-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 6100+, 4, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, дисплея с разрешением 2340:1080 точек и предустановленной операционной системы Android 14.

Предполагается, что смартфон также получит аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, 6,5-дюймовый экран Super AMOLED с частотой обновления 90 Гц и яркостью 800 нит, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп, 5 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), фронтальную камеру разрешением 13 Мп и поддержку проводной зарядки мощностью 25 Вт.