Samsung Galaxy X ждать не стоит

В интернете на протяжении длительного времени обсуждали возможность выхода мобильного телефона Samsung Galaxy X, который производитель вроде как разрабатывает. Однако, как и ожидалось, такого рода новости не подкреплены официальными данными и сама компания ничего такого не подтверждает. Появились даже официальные комментарии о том, что ждать выхода смартфона Samsung Galaxy X в ближайшее время не стоит, компания сосредоточена на более классических вариантах исполнения, которые позволят вывести смартфоны на новый уровень производительности. Это значит, что если вы ждали смартфона с двумя дисплеями и прочими бонусами, то пока что можно остыть и посмотреть на уже готовые решения. Думаю, это будет наиболее оптимальный вариант на нынешний момент. Жаль, проект очень интересный.