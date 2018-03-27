Samsung Galaxy X ждать не стоит

2018-03-27, Автор - Влад Волошин; Продукт - Samsung Galaxy X; [107]
В интернете на протяжении длительного времени обсуждали возможность выхода мобильного телефона Samsung Galaxy X, который производитель вроде как разрабатывает. Однако, как и ожидалось, такого рода новости не подкреплены официальными данными и сама компания ничего такого не подтверждает. Появились даже официальные комментарии о том, что ждать выхода смартфона Samsung Galaxy X в ближайшее время не стоит, компания сосредоточена на более классических вариантах исполнения, которые позволят вывести смартфоны на новый уровень производительности. Это значит, что если вы ждали смартфона с двумя дисплеями и прочими бонусами, то пока что можно остыть и посмотреть на уже готовые решения. Думаю, это будет наиболее оптимальный вариант на нынешний момент. Жаль, проект очень интересный.


Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Microlab T967BT. Беспроводные наушники для современных пользователейОбзор Microlab T967BT. Беспроводные наушники для современных пользователей
Обзор Thermaltake View 22 TG (CA-1J3-00M1WN-00). Корпус с волнообразной фронтальной панельюОбзор Thermaltake View 22 TG (CA-1J3-00M1WN-00). Корпус с волнообразной фронтальной панелью
Обзор Playme P550 TETRA. Комбо видеорегистратор с управлением жестамиОбзор Playme P550 TETRA. Комбо видеорегистратор с управлением жестами
Обзор Modecom MC-833 Volcano Saber. Очень мощноОбзор Modecom MC-833 Volcano Saber. Очень мощно
Обзор Oklick BT-L-100. Беспроводная гарнитура с поддержкой microSDОбзор Oklick BT-L-100. Беспроводная гарнитура с поддержкой microSD
Предварительный обзор Сorsair Hydro Seri...
Предварительный обзор Сorsair Hydro SeriВ последнее время системы водяного охлаждения стали более доступными и пользователи уже выбирают не между...
Обзор Far Cry 5. Сектанты готовы к апока...
Обзор Far Cry 5. Сектанты готовы к апокаСюжетная линия Рассказывать все детали сюжета я, конечно же, не стану. Это не круто, когда ты ч...
Предварительный обзор ZTE Nubia V18. Кру...
Предварительный обзор ZTE Nubia V18. КруКомпания ZTE когда-то была очень крутым производителем мобильных телефонов, который мог спокойно уделать ...
Обзор Ni no Kuni II: Revenant Kingdom. Я...
Обзор Ni no Kuni II: Revenant Kingdom. ЯСейчас буквально каждый второй обзорщик пишет, что он является ярым фанатом серии, следил за её развитием...
Предварительный обзор Meizu E3. Шикарная...
Предварительный обзор Meizu E3. ШикарнаяИнформации о мобильном телефоне Meizu E3 в сети было предостаточно еще до официального анонса, но тогда н...
Предварительный обзор Logitech G513. Нов...
Предварительный обзор Logitech G513. НовИгровая периферия для многих пользователей является очень важным элементом жизни. Да, не удивляйтесь, нек...
Предварительный обзор Smach Z Pro. Порта...
Предварительный обзор Smach Z Pro. ПортаИграть на современном смартфоне в игры можно, железо позволяет, но сенсорный экран сильно сковывает польз...
Обзор Shadowgun Legends. Лучший мобильны...
Обзор Shadowgun Legends. Лучший мобильныТолковых шутеров на современном мобильном рынке практически нет. Есть парочка неплохи поделок, но они «ра...
Предварительный обзор Huawei P20 Lite. Р...
Предварительный обзор Huawei P20 Lite. РБольшинство современных смартфонов выглядят довольно привлекательно, но все они копируют яблочный флагман...
Обзор Surviving Mars. Покорять новые мир...
Обзор Surviving Mars. Покорять новые мирЯ достаточно долго ждал релиза Surviving Mars и надеялся, что разработчики меня удивят. Сама тема колониз...
Предварительный обзор Logitech G560. С п...
Предварительный обзор Logitech G560. С пЯ не устану повторять, что большинство современных продуктов для вашего компьютера создаются с упором на ...
Обзор X-Streamer. Становимся виртуальным...
Обзор X-Streamer. Становимся виртуальнымБольшинство современных геймеров мечтают стать стримерами, это факт. Сидеть целыми днями за компьютером, ...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor