Samsung Galaxy XCover 5 получит SoC Exynos 850

В конце прошлого года в сети впервые появилась информация о новом защищенном смартфоне Samsung, который должен выйти под названием Galaxy XCover 5. Сегодня аппарат засветился в базе данных популярного бенчмарка Geekbench. Итак, устройство под модельным номером SM-G525F получит поддержку мобильных сетей не выше 4G, бюджетную восьмиядерную платформу Exynos 850 с тактовой частотой до 2 ГГц и графикой Mali-G52, 4 ГБ оперативной памяти и предустановленную операционную систему Android 11. В однопоточном тестировании смартфон набрал 182 балла, а в многоядерном – 1148 баллов. Ориентировочная цена и дата презентации пока не раскрываются.

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