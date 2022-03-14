Samsung Galaxy XCover Pro 2 засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружилось упоминание смартфона Samsung Galaxy XCover Pro 2, первая информация о котором появилась несколько дней назад. Бенчмарк подтвердил использование довольно мощной 6-нанометровой 8-ядерной платформы Qualcomm Snapdragon 778G с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графическим адаптером Adreno 642L и модемом для сотовых сетей пятого поколения, а также 6 ГБ оперативной памяти.

Напомним, что представленный в 2020 году Galaxy XCover Pro характеризуется 6,3-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 25 Мп и 8 Мп, фирменной платформой Exynos 9611, 4 ГБ ОЗУ и аккумулятором ёмкостью 4050 мАч.