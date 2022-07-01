Samsung Galaxy XCover6 Pro оценили в 600 долларов

Компания Samsung объявила цену защищённого смартфона Galaxy XCover6 Pro, который был официально представлен пару дней назад. Кажется, отсутствие конкурентов сделало свое дело – за новинку попросят немалые 600 долларов.

Напомним, что смартфон оснастили защитой от воды, пыли, ударов и падений (степени IP68 и MIL-810H), возможностью работы с мокрыми пальцами или в перчатках, съемной задней крышкой, аккумулятором ёмкостью 4050 мАч, поддержкой 15-Вт проводной зарядки, производительным процессором Qualcomm Snapdragon 778G, модемом для сотовых сетей 5G, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, 6,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, фронтальной камерой на 13 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 8 Мп (сверхширик), поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, модулем NFC, разъемом USB Type-C, 3,5-мм аудиогнездом, программируемой клавишей Push-To-Talk, размерами 168,8:79,9:9,9 мм и массой 235 г.