Samsung Galaxy Xcover 5 получил Android 13

В последнее время компания Samsung начала довольно активно заниматься обновлением своих смартфонов до новой версии операционной системы Android 13. Изначально производитель обновил до свежей версии ОС свои флагманские смартфоны, потом удалось порадовать владельцев гаджетов среднего класса, а теперь компания добралась до своих защищённых устройств. Например, производитель выпустил новую версию операционной системы для Samsung Galaxy Xcover 5 — это достаточно популярный смартфон среднего класса с защищённым корпусом, который можно использовать при путешествиях по горам и лесам, при работе на стройке или производстве и не только. Крайне интересно, что производитель решил обновить именно этот смартфон, так как он является относительно нишевым решением.

Например, если представители смартфонов среднего класса пользуются невероятным спросом на рынке, то защищённые устройства являются относительно менее популярными — их покупают пользователи со специфическими хобби или профессиями, так что объём выпускаемых устройств не такой уж внушительный. С другой стороны, обновить Samsung Galaxy Xcover 5 до One UI 5.0 на базе Android 13 не так уж сложно, ведь если не учитывать прочный корпус, это такой же представитель среднего класса, как и остальные гаджеты производителя. И это на самом деле очень приятно, ведь у Samsung остаётся все меньше и меньше смартфонов, которые пока что не получили апдейт до новейшей версии операционной системы Android.
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