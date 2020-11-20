Samsung Galaxy Xcover 5 засветился в сети

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Samsung Galaxy Xcover 5, который еще не был представлен официально. Итак, устройству прочат предустановленную операционную систему Android 11, поддержку мобильных сетей пятого поколения, а также платформу Exynos 880, Snapdragon 765 или Snapdragon 690.

Напомним, что год назад был представлен смартфон Samsung Galaxy XCover FieldPro, который оснастили защитой по стандарту MIL-STD-810G и степени IP68, аккумулятором на 4500 мАч, дополнительной батареей, платформой безопасности Samsung Knox, сканером отпечатков пальцев, 8-ядерным чипсетом Samsung Exynos 9810, 5,1-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1440 пикселей, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, 12 Мп основной и 8 Мп фронтальной камерами, портом USB 2.0 Type C и геомагнитным датчиком.
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