Samsung Galaxy Xcover Pro 2 будет продаваться под другим именем

Некоторое время назад были опубликованы рендеры грядущего Samsung Galaxy Xcover Pro 2. А сегодня прошли слухи о том что Samsung Galaxy Xcover Pro 2 будет продаваться под другим именем, предполагается Google Play Console.

Каким бы ни было окончательное название, телефон будет оснащен процессором Snapdragon 778G и 6 ГБ ОЗУ. На рендерах предполагалось, что новый Xcover будет иметь 6,56-дюймовый дисплей с разрешением 1080 x 2408 пикселей (соотношение сторон 20:9). Если верить слухам, это будет панель AMOLED. Как видно на рендерах, селфи-камера вырезана на дисплее, а по периметру есть прочные рамки. По традиции сбоку будет функциональная кнопка с красным акцентом.

Телефон будет поставляться с Android 12 (с One UI 4.x) из коробки, точная дата запуска неизвестна.

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