Samsung Galaxy Xcover Pro 2 получит получит поддержку сетей 5G

В сети появились первые подробности о защищенном смартфоне Samsung c кодовым наименованием SM-G736B, который появится в продаже под названием Galaxy Xcover Pro 2. Впервые в серии Xcover аппарат получит поддержку сотовых сетей пятого поколения. Также сообщается о защите от влаги, пыли, ударов и падений, съемном аккумуляторе, однокристальной системе Samsung Exynos 1280 и предустановленной операционной системе Android 12.

Напомним, что выпущенный в 2020 году предшественник Galaxy XCover Pro оснащается 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, 13 Мп фронтальной камерой, сдвоенной основной камерой с модулями на 25 Мп и 8 Мп, фирменным процессором Exynos 9611, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, а также батареей ёмкостью 4050 мАч.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Xcover Pro 2
Xiaomi 12 Pro показали на фото сразу после презентации…
Xiaomi 12 Pro показали на фото сразу после презентацииВ сети появились фотографии флагманского смартфона Xiaomi 12 Pro, который был представлен несколько часов…
Флагман HONOR Magic4 Pro оценен в 1100 евро…
Флагман HONOR Magic4 Pro оценен в 1100 евроКомпания HONOR пополнила ассортимент топовых смартфонов моделью HONOR Magic4 Pro, которая среди прочего п…
В сеть просочилась живая фотография предполагаемого нового i…
В сеть просочилась живая фотография предполагаемого нового iСогласно последним сообщениям, Apple выпустит на весенней конференции в марте этого года два новых продук…
Moto Edge 30 Pro будет иметь сканер отпечатков пальцев под д…
Moto Edge 30 Pro будет иметь сканер отпечатков пальцев под дMoto Edge X30 стал первым в мире смартфоном с чипсетом Snapdragon 8 Gen 1, но пока неизвестно, когда устр…
Samsung будет быстрее распространять обновления для Европы…
Samsung будет быстрее распространять обновления для ЕвропыSamsung, является одним из лидеров отрасли по выпуску своевременных обновлений. Южнокорейская компания во…
Представлен бюджетный смартфон BQ 5765L Clever…
Представлен бюджетный смартфон BQ 5765L CleverБренд BQ пополнил ассортимент смартфонов моделью BQ 5765L Clever, которая оценена в России в 7 тысяч рубл…
Смартфон OnePlus Nord 2 получает обновление OxygenOS A.15…
Смартфон OnePlus Nord 2 получает обновление OxygenOS A.15Компания OnePlus выпустила обновление для смартфона Nord 2. Устройство получает обновление версии OxygenO…
Samsung Galaxy S20 FE 4G обновили до Android 12 …
Samsung Galaxy S20 FE 4G обновили до Android 12 Компания Samsung начала распространение стабильной версии оболочки One UI 4 на основе ОС Android 12 для с…
Обзор Itel A25. Выбор смартфона до 5000 рублей?Обзор Itel A25. Выбор смартфона до 5000 рублей?
Обзор Poco M4 Pro 5G 6/128 ГБ. Экран с 90 Гц и бесконтактные платежиОбзор Poco M4 Pro 5G 6/128 ГБ. Экран с 90 Гц и бесконтактные платежи
Побывали на ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге. Примеры фото и видео vivo V21Побывали на ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге. Примеры фото и видео vivo V21
Обзор Cubot King Kong 5 Pro. Защищенный смартфон с NFCОбзор Cubot King Kong 5 Pro. Защищенный смартфон с NFC
Обзор vivo X60 Pro 12/256GB. Космический смартфон с 5-осевой стабилизациейОбзор vivo X60 Pro 12/256GB. Космический смартфон с 5-осевой стабилизацией
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor