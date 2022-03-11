Samsung Galaxy Xcover Pro 2 получит получит поддержку сетей 5G

В сети появились первые подробности о защищенном смартфоне Samsung c кодовым наименованием SM-G736B, который появится в продаже под названием Galaxy Xcover Pro 2. Впервые в серии Xcover аппарат получит поддержку сотовых сетей пятого поколения. Также сообщается о защите от влаги, пыли, ударов и падений, съемном аккумуляторе, однокристальной системе Samsung Exynos 1280 и предустановленной операционной системе Android 12.

Напомним, что выпущенный в 2020 году предшественник Galaxy XCover Pro оснащается 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, 13 Мп фронтальной камерой, сдвоенной основной камерой с модулями на 25 Мп и 8 Мп, фирменным процессором Exynos 9611, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, а также батареей ёмкостью 4050 мАч.