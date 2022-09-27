Samsung Galaxy Xcover6 Pro легко ремонтировать

Как и предполагалось, авторы видео высоко оценили ремонтопригодность этого смартфона. Во-первых, заднюю панель можно снять без инструментов. Во-вторых, можно легко заменить батарею. В-третьих, в устройстве используются стандартные крестообразные винты. Также была отмечена возможность довольно просто заменить отдельные элементы смартфона. Чем Samsung заплатила за ремонтопригодность и защиту? Толщиной в 9,9 мм и массой 235 граммов. Это критично для обычных смартфонов с 6,6-дюймовым экраном и аккумулятором на 4050 мАч, но для защищенного устройство кажется вполне приемлемым.