Samsung Galaxy Z Flip 2 получит новый дисплей

Крупным производителям достаточно тяжело привлечь к себе внимание, так как устройства уже не впечатляют пользователей и не вызывают того эффекта, который необходим. Чтобы хоть как-то выживать в данной ситуации, корейский производитель принял решение выпустить Samsung Galaxy Z Flip 2 с поддержкой дисплея 120 гц. Благодаря этому устройство будет довольно привлекательным для тех пользователей, которые хотят получить не просто складное устройство, но и насладиться плавной частотой обновления дисплея. Вопрос только в стоимости такого гаджета, ведь сам по себе смартфон со складным дисплеем уже дорогое удовольствие. Вероятно, устройство будет даже дороже, чем в прошлом году, но говорить об этом до официального анонса, конечно, не стоит.