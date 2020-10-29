Samsung Galaxy Z Flip 2 выйдет уже весной

Несмотря на все неудачи, довольно низкую прочность корпуса и дисплея, а также высокую стоимость конечного продукта, корейский производитель все еще планирует выпускать складные смартфоны. Например, в ближайшем будущем планируется релиз нового смартфона Samsung Galaxy Z Flip 2, который будет выполнен в том же дизайне корпуса, только у него будет немного улучшена конструкция шасси, плюс будет чуть более прочное покрытие дисплея. Информации о других улучшениях продукта у нас пока что нет, но, скорее всего, процессор и камеры тоже будут улучшены, а вот цена останется на том же безумном уровне. Пока что остается только ждать, когда устройство представят, хотя есть данные, что случится это уже весной следующего года. Ждем.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Z Flip 2
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