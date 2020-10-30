Samsung Galaxy Z Flip 2 выйдет весной 2021 года

Компания Samsung уже выпустила на рынок пару складных смартфонов - новую категорию, в которую компания вошла в прошлом году с Samsung Galaxy Fold. Теперь компания готовится к выпуску нового складного устройства - Galaxy Z Flip 2.

Ранее по слухам сети, смартфон был отложен компанией до конца 2021 года. Однако в последнем отчете указано, что компания может выпустить телефон где-то весной 2021 года, но конкретные сроки неизвестны.

Это подтверждает, что устройство не будет выпущено вместе с флагманской линейкой S-серии следующего поколения - Samsung Galaxy S21. Также на данный момент мало что известно об этом грядущем смартфоне Samsung Galaxy Z Flip 2. Единственное что можно предсказать это поддержка сети пятого поколения 5G.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Z Flip 2
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